Государству удобнее получать долю от СРП деньгами, – Коболев

Государству удобнее получать свою долю в соглашениях о разделе продукции (СРП) деньгами, а не добытыми операторами проектов углеводородами.

ОБ этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы к обоим вариантам (газом или деньгами - ред.). Я думаю, государству будет проще получать деньги. Мы как большой трейдер умеем конвертировать газ в деньги. В СРП прописана возможность применения обеих механизмов, в разных договорах говорилось про разные механизмы, но даже если там прописан какой-то один вариант, а государство захочет договориться о другом, то мы готовы к этому разговору", - сказал он.

Как сообщалось, в конце 2020 года Кабинет министров Украины утвердил проекты СРП с государственной "Укргазвыдобування" – по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, НАК "Нафтогаз Украины" стала 100%-м собственником ООО "Надра Юзовская", владеющей специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года.