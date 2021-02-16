Биткойн подорожал до рекордных $50 тысяч

Биткойн подорожал до очередного рекорда, впервые превысив $50 тыс.

По данным CoinDesk, курс криптовалюты в ходе торгов во вторник, 16 февраля, в моменте достигал $50,5 тыс.

Как отмечает Bloomberg, интерес к биткойну разогрело сообщение о том, что компания Tesla Inc. инвестировала $1,5 млрд в биткойн и планирует начать принимать криптовалюту в качестве формы оплаты.

Вслед за этим стало известно, что инвестиционное подразделение Morgan Stanley рассматривает вопрос начала работы с биткойном.

Кроме того, BNY Mellon заявил, что сформировал новую команду, которая разрабатывает платформу для хранения и администрирования традиционных и цифровых активов, а Mastercard Inc. объявила о планах разрешить держателям карт совершать операции с определенными криптовалютами в своей сети.