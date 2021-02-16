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Рада повысила штрафы за превышение скорости и езду в пьяном виде

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Рада повысила штрафы за превышение скорости и езду в пьяном виде

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2695 во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовали 325 народных депутата.

Перед голосованием депутаты отклонили учтенные Комитетом поправки, предоставляющие право патрульной полиции останавливать водителей без причин, с "профилактической" целью.

В целом законом ужесточается ответственность за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

В частности, штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения или отказ от освидетельствования повышен с 600 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 17 000 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год. Повторное нарушение на протяжении года полвечет наложение штрафа на водителей в размере 34 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок три года с возможностью изъятия транспортного средства. За третье такое нарушение в течении года штраф составит 51 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок десять лет с конфискацией транспортного средства.

Также вводятся штраф в размере 34 000 грн за употребление лицом, управляющим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя или наркотических средств до проведения теста на алкоголь. Аналогичные штрафы вводятся за управление речными, морскими, малыми, спортивными судами или водными мотоциклами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Законом также повышаются штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности или мотошлемов с 3 до 30 необлагаемых налогом минимумов граждан (с 51 грн до 510 грн). Штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным должным образом, либо без номерного знака предложено повысить со 170 до 510 грн, а за повторное нарушение любого из этих пунктов – с 255 до 680 грн.

Штраф за нарушение правил проезда перекрестков, проезд на запретительный сигнал светофора, несоблюдение безопасной дистанции, использование мобильных телефонов за рулем предложено повысить с 425 грн до 510 грн.

При этом штраф за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час вырастет с 510 грн до 1 700 грн. Изначально его предлагалось повысить до 3 400 грн, но депутаты перед принятием закона поддержали поправку о его снижении вдвое.

За оставление водителями транспортных средств места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны, предусмотрено повышение штрафа со 255 грн до 3 400 грн или лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

За управление транспортным средством лицом, лишенным прав, штраф повышен со 510 грн до 20 400 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 5 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Как сообщалось, предложенное законом ужесточение наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения уже вводилось в 2018 году, но было отменено в 2020 году, когда президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с вступлением с 1 июля в силу закона о криминальных проступках. 

Среди прочего, этот закон отменил уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, которая вступила в силу 1 июля 2020 года. Вступивший в силу с этой даты закон о криминальных проступках вносил норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс (статья 286-1), сделав это уголовным проступком (наказание – штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
У меня была ситуация, был в прошлом году в селе. Бабкина соседка старая попросила на зиму дров привезти с пилорамы отходов, мол договорилась за бутылку. Ехать всего метров 500-800 от дома до пилорамы. Говорю у меня нечем. Она говорит, у меня прицеп от дедовых жигулей еще остался. Ну прицепил я етот прицеп к своей легковушке, а прицеп старый, никакие лампочки уже не горят. Ну думаю тут всего 500 метров. И как раз на выезде села где машина раз в час проезжает мусора скучающие стоят, на новеньком приусе, мол давай сюда злосный нарушитель, расхититель государственной собственности, враг народа и предатель родины из за которых страна в жопе. Говорю, мол не себе же, рядом 200 метров только отьехал, я же не на трассу выехал а по сраной деревне, где коровы ходят, бабке помогаю дров на зиму чтобы не замерзла от покращення вжесьогоднi, ато бабка до вхождения в ЕС и НАТО замерзнет. Них***я говорит, вот те штраф, что то около пол тыщи грн, за то что габариты не работают и страховки на не оказалось на прицепе, можешь с бабкой пополам его заплатить. Штраф конечно я заплатил из своего кармана, но с тех пор всем кто просит о помощи я отвечаю что государство запрещает помогать нуждающимся.
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16.02.2021 18:45
+6
Первая примета что закон пишется под коррупционеров ето когда в законе завуалировано прописывается возможность изминения наказания в зависимости сколько отслюнявит судье и прокурору. Тоесть как ето наказание штраф или запрет на вождение от 2 до 3 лет? Тоесть если у тебя есть деньги которых у тебя куры не клюют то ты отделаешься лишь символическим штрафом в несколько раз меньшим чем ты за ночь оставляешь в ночном клубе. Если у тебя денег хватило подмаслить только полицаев то изымут права аж на 2 года. А если ты бателька владелец запорожца и халабуды в селе в котором дороги никогда не чистят от снега то тебе впаяют на всю катушку. Будешь на лошадях по нечищенных дорогах больных возить в больницы за 100км.
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16.02.2021 14:43
+6
Реально долпообы!
Как можно сравнивать штраф за ремень и езду без номерных знаков ,проезда перекрестков на запрещающий свет?
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16.02.2021 15:11
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Знов Арсенку з Тохою прокатили... А вони ж так прагли саме права зипиняти з "профілактичною" метою...
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16.02.2021 14:34 Відповісти
Пздц. Тоесть штраф за пьянство повысили всего в 1,5 раза а за мелкие нарушения типо как ремень аж в 10 раз. Или вы думаете что $500 штрафа за пьянство испугают алкашей или чиновников? Теперь думайте кто и под кого етот закон написал.
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16.02.2021 14:36 Відповісти
так может просто стоит бухим за руль не садится? такая мысль не посещала?
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16.02.2021 17:08 Відповісти
Задрали!, купляю дельтаплан и буду бамбить мусоров
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16.02.2021 14:38 Відповісти
Рада повысила штрафы за превышение скорости и езду в пьяном виде - Цензор.НЕТ 3720 Рада повысила штрафы за превышение скорости и езду в пьяном виде - Цензор.НЕТ 3720 Рада повысила штрафы за превышение скорости и езду в пьяном виде - Цензор.НЕТ 3720 Какашками. Пусть знают, что они - говно !
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16.02.2021 14:56 Відповісти
Вот народ наивный. По сегодняшнему законодательству патрульные могут абсолютно законно останавливать кого угодно и когда угодно. Вот уперлись в эту остановку "без причины"
В одной из причин остановок (не дословно). Если водитель мог стать очевидцем админ или криминального нарушения. Т.е. останавливаешь и спрашиваешь "не видел там нарокоман за угол побежал?", ну а потом уже "а чего пахнем бухлом?"
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16.02.2021 17:10 Відповісти
После съезда с перекрестка на желтый остановили а ты чего на желтый поехал, я говорю нихера на зеленый вон регистратор можем посмотреть - а ты знаешь что я тебя могу сейчас задержать за то что ты нетрезвый, я говорю так я трезвый и вообще практически не употребляю, а он мне а я запах услышал, я говорю так ТРЕЗВЫЙ я какой нахер запах, ну может ты лосьеном намазался вот задержу и будем разбираться, говорю я не брился и лосьеном вообще не пользуюсь, короче говорю ищи понятых оформляй задержание, давай едем в больницу и проверяем меня, но я на вас жалобу напишу будь уверен, благо с женой был - отпустили. Вот такие у нас менты, захотят доколупаться - доколупаются на ровном месте.
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17.02.2021 11:15 Відповісти
В якому місті це трапилось?
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17.02.2021 15:03 Відповісти
у кам'янському
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17.02.2021 17:00 Відповісти
Первая примета что закон пишется под коррупционеров ето когда в законе завуалировано прописывается возможность изминения наказания в зависимости сколько отслюнявит судье и прокурору. Тоесть как ето наказание штраф или запрет на вождение от 2 до 3 лет? Тоесть если у тебя есть деньги которых у тебя куры не клюют то ты отделаешься лишь символическим штрафом в несколько раз меньшим чем ты за ночь оставляешь в ночном клубе. Если у тебя денег хватило подмаслить только полицаев то изымут права аж на 2 года. А если ты бателька владелец запорожца и халабуды в селе в котором дороги никогда не чистят от снега то тебе впаяют на всю катушку. Будешь на лошадях по нечищенных дорогах больных возить в больницы за 100км.
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16.02.2021 14:43 Відповісти
100%
Особливо смішно бачити вилку на кшталт або штраф 50 грн або тюрма на 3 роки )))
Всі наші біди у ВР та суддівській системі
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16.02.2021 23:44 Відповісти
Реально долпообы!
Как можно сравнивать штраф за ремень и езду без номерных знаков ,проезда перекрестков на запрещающий свет?
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16.02.2021 15:11 Відповісти
А за использование мобильного с 425 до 510 грн это жесть, банановая страна, из-за телефонов аварий не меньше чем при бухле.
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17.02.2021 08:41 Відповісти
Снимаете номер и тулите по трассе под двести, если даже и остановят, то штраф будет меньше чем за превышение скорости. А если учесть ,что еще и пару тройку камер проскочите,вообще красота.Чем они думают принимая такие законы?
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16.02.2021 15:14 Відповісти
Не прокатит. Если остановят без номеров, то заставят сообщить регистрационный номер, который, кстати, записан в техпаспорте. Если не дашь техпаспорт или дашь с неверным VIN - скажут, что машина может быть в угоне и остановят до выяснения. Так что в итоге дешевле будет заплатить и за отсутствие номера и за превышение скорости.
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16.02.2021 16:19 Відповісти
Я снимаю номер,и еду по трассе много километров через много камер. Допустим я еду с превышением 100 км час .То есть,проехав 3 -4 камеры,я минимум должен заплатить штраф 5100-6800 грн. Меня останавливают без номеров,и я плачу всего 510грн. За предыдущие нарушения они с меня штраф взять не могут,так как камеры его фиксируют в автоматическом режиме,а ввиду отсутствия номеров, штраф отсылать некому.
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16.02.2021 16:36 Відповісти
а можно попробовать ехать с номерами не превышая и пристегнувшись? Так не?
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16.02.2021 17:12 Відповісти
На многих трассах,где можно ехать 90...100 км.ч спецом ограничили до 50,чтоб провоцировать на превышение,и,соответственно,на попадание под штраф.
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16.02.2021 18:10 Відповісти
Попробовать можно,но ехать так долго не получится.
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16.02.2021 18:34 Відповісти
Вообще-то это бы имело смысл, если мама любит скорость и хочет доехать быстро, скажем, из Киева до Одессы за 2,5 часа. А если все равно нужно оттормаживаться, когда видишь патрульных с радаром (а они в яркий солнечный день даже с мигалками могут быть малозаметны), то уж проще сбрасывать перед каждой стационарной камерой, которые давно нанесены на карты. И не факт, что патрульных будет меньше, чем камер.
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16.02.2021 18:09 Відповісти
Вот именно по одесской,житомирсой,харьковской очень часто летят без номера или с залепленным. Практика пошла,как только внедрили камеры.
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16.02.2021 18:33 Відповісти
Это лишь потому, что камера не фиксирует факт проезда авто с нераспознанным номером и не присылает фото и скорость ближайшему патрулю. Но, думаю, это дело времени, как это уже давно работает в США.
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16.02.2021 19:05 Відповісти
Я не знаю, кто так практикуется, ведь легко нарваться на патруль с радаром, который выпишет штраф и за превышение скорости и за отсутствие или сокрытие номера. По-моему, это не метод, а лишь результат недоработки полиции на конкретном участке дороги.
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16.02.2021 19:22 Відповісти
Нужны новые права , Синий Аватар. Прогресс.
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16.02.2021 16:08 Відповісти
А за ремені,то щоб вони повішались на тих ременях. Рада повысила штрафы за превышение скорости и езду в пьяном виде - Цензор.НЕТ 1084
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16.02.2021 17:17 Відповісти
Самые сливки не опубликовали)))
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16.02.2021 17:30 Відповісти
Морды в Раде знают только как деньги драть! Ладно, за пьянку я согласен, но проблема в том что это бухих не остановит - ведь пьяный часто не адекватен. Но вот за ремень, и моб.телефон - это просто бред! Это моя жизнь, я что хочу то и делаю! А по телефону почему я не могу говорить, держа его в руке, но могу говорить, если в машине есть hands free?? В чем разница??? Я все равно отвлекаюсь на беседу! Как впрочем и на жену сидящую рядом!
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16.02.2021 17:53 Відповісти
И самое интересное что бухим закон дает 3 попытки до максимального наказания. За ремень же сразу на полную катушку штраф.
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16.02.2021 18:30 Відповісти
А в Германии с телефоном в руках попробуй поезд и потом расскажешь полиции что это мое дело умник.А то что ты собьешь человека отвлекаясь это чьё дело?
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17.02.2021 10:40 Відповісти
Меня менты жухнули на те самые 420 гривен, потому что я по рации с другом в соседней машине разговаривал. Я им говорю "ну, по телефону типа, нельзя, я вот по рации". И по рации тоже нельзя! Так это ж блин не мешает управлять машиной - кнопку прижал, сказал "Прием. Тут налево", отпустил и просто слушаешь! Один хрен виноват!
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16.02.2021 17:56 Відповісти
У меня была ситуация, был в прошлом году в селе. Бабкина соседка старая попросила на зиму дров привезти с пилорамы отходов, мол договорилась за бутылку. Ехать всего метров 500-800 от дома до пилорамы. Говорю у меня нечем. Она говорит, у меня прицеп от дедовых жигулей еще остался. Ну прицепил я етот прицеп к своей легковушке, а прицеп старый, никакие лампочки уже не горят. Ну думаю тут всего 500 метров. И как раз на выезде села где машина раз в час проезжает мусора скучающие стоят, на новеньком приусе, мол давай сюда злосный нарушитель, расхититель государственной собственности, враг народа и предатель родины из за которых страна в жопе. Говорю, мол не себе же, рядом 200 метров только отьехал, я же не на трассу выехал а по сраной деревне, где коровы ходят, бабке помогаю дров на зиму чтобы не замерзла от покращення вжесьогоднi, ато бабка до вхождения в ЕС и НАТО замерзнет. Них***я говорит, вот те штраф, что то около пол тыщи грн, за то что габариты не работают и страховки на не оказалось на прицепе, можешь с бабкой пополам его заплатить. Штраф конечно я заплатил из своего кармана, но с тех пор всем кто просит о помощи я отвечаю что государство запрещает помогать нуждающимся.
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16.02.2021 18:45 Відповісти
Как сказал Аваков - "мусора не люди"
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16.02.2021 18:54 Відповісти
100%. Туда нормальные и не идут. Кому как не Рюкзакову ето знать.
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16.02.2021 19:09 Відповісти
Всім відмовляєш в допомозі? А чи не здається тобі що ти просто знайшов привід відкрито заявити про власний егоїзм і стати "козлом по життю" і звинуватити в цьому державу? Це ж так зручно! "Я взагалі то добрий, чуйний, Щедрий, порядний, співчуваю людям, радий допомогти ... але держава змусила мене стати скотиною. Всі претензії що до моєї поведінки до держави". Нагадує типову кацапську логіку... А може це просто "камінг аут егоїста"...
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17.02.2021 13:10 Відповісти
Щодо п'яного бидла за кермом це дуже правильне рішення, яке можна тільки вітати!
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16.02.2021 18:12 Відповісти
.Мусора руки потирають і з нетерпінням чекають коли вступить в силу це чудо ...
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16.02.2021 20:05 Відповісти
***, а де штрафи для узбічників (обочечников), об'їздунів, заіпали, уроди, які думають, що самі розумні.
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17.02.2021 02:14 Відповісти
А за розмову пішохода по телефону на зебрі - премія?
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17.02.2021 08:29 Відповісти
Беспредельщики. В большинстве стран допустимо 0,5 промиле. Если безопасно ездишь. То есть утром, могут не плохо поиметь. Если у тебя 0,3 в крови. Не может быть уравниловка с перегаром и бухим у которого в крови больше 1 промили. Вы хоть законы в других странах почитайте. Чистые дол.....
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17.02.2021 08:39 Відповісти
Так они заявляют что лохи не люди - должны страдать и платить, хочешь с промиле - езжай во францию там кажется до 0,8 разрешено а раньше так вообще 1,5 было, говорили )) Меня больше ремень выбешивает и остановка без причины.
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17.02.2021 11:32 Відповісти
Великобритания 0,8. это пару бутылок пива, уже не мало
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17.02.2021 12:05 Відповісти
Ну да 0,8 не мало. Да в принципе никто же не собирается ездить бухим за исключением отдельных выродков. Но хочется адекватного отношения, чтобы не цеплялись и спокойной езды. А то выходит что помощи фиг дождешься, а неприятностей вагон. Вон оформляли же людям превышение скорости, которые попадали в яму разбивали подвеску в хлам, колеса отлетали - сами же вызывали наряд для оформления ДТП и фиксации обстоятельств, для того чтобы в судебном порядке возместить от автодора убытки. Мы бесправны, мы никто.
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17.02.2021 12:44 Відповісти
Теоретически не может 0,25 промиле быть приравнено к 2 про милям. 17 штук гривен, да после кефира может показать. У меня был случай, когда гайцы дали левую трубку. Наверное сейчас не так...
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17.02.2021 12:57 Відповісти
Да на кого попадете, дорога это лотерея с сюрпризами.
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17.02.2021 14:32 Відповісти
а шо значит-,,повторное пьянство в течение года после пьянства...,,
Права забрали и тело еще ездит пьяное без прав...
толи снега нету, толи я не догоняю...
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17.02.2021 11:41 Відповісти
Ну типа откупился и на карандаше - так наверное Рада повысила штрафы за превышение скорости и езду в пьяном виде - Цензор.НЕТ 850
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17.02.2021 12:46 Відповісти
у нас в городе полицаи без мигалок ездят. тоже штрафовать нужно.
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17.02.2021 11:45 Відповісти
 
 