Суд вновь заблокировал продажу "Приватбанком" офисного здания в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области 8 февраля четвертый раз заблокировал проведение торгов на площадке OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ" по продаже "Приватбанком" офисного и административного комплекса в центре Днепра, включающего здание, известное как "дом Брежнева".

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает Интерфакс-Украина.

"Очередной иск о запрете проведения продажи и предоставления первоочередного права покупки арендаторам здания, поданный благотворительной организацией "Днепропетровский областной благотворительный фонд "Люди, события, время", является фактически рейдерским захватом собственности "Приватбанка", – сказано в сообщении.

Банк отмечает, что договор аренды помещения истек еще в 2018 году и не был продлен владельцем объекта – "Приватбанком", пребывание арендаторов в здании в настоящее время является незаконным и нарушает права собственника на свободное владение и распоряжения помещением.

В банке подчеркивают, что финучреждение является владельцем объекта недвижимости еще с 2004 года и при переходе права собственности часть комплекса – так называемый "Домик Брежнева" не имел статуса памятника культуры местного значения и в реестрах национального и местного значения памяти "достопримечательностей культурного наследия этот объект не значится.

Пресс-служба также подчеркнула, что согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", наделение этого объекта статусом памятника является противоправным и невозможным.

"Приватбанк" напомнил, что в конце января 2020 года по подобному иску были остановлены торги по продаже этого объекта.

Указывается, что по результатам рассмотрения аналогичного иска организации "Днепропетровский областной благотворительный фонд "Люди, события, время" постановлением Хозсуда Днепропетровской области от 21 октября 2020 года в удовлетворении заявления об обеспечении отказано.

Позже, решением хозяйственного суда от 12 ноября в полном объеме было отказано в удовлетворении иска о признании за благотворительным фондом права собственности на часть этого помещения.

Как сообщалось, "Приватбанк" в январе 2020 года выставил на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ" административно-общественный комплекс в центре Днепра, включающий здание, известное как "дом Брежнева", площадью 5,57 тыс. кв.м. по ул. Крутогорный спуск, 1 за 97,6 млн грн.