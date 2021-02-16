Вырубку лесов и стихийные свалки в Украине будут фиксировать с помощью спутников

Глава Государственного космического агентства Михаил Лев и представители Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов договорились о предоставлении спутниковых данных дистанционного зондирования Земли, чтобы выявлять нарушения в экологической сфере.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Это хорошая возможность развить те сервисы, которые уже давно работают в передовых странах мира и приносят значительный результат в борьбе и предупреждении преступлений в экологической сфере...Теперь и в экологической сфере уровень реагирования на угрозы будет соответствовать мировым стандартам использования спутникового ресурса", – заявил Лев.

Теперь незаконные вырубки лесов, добыча полезных ископаемых, стихийные свалки, а такаже застройки побережий водоемов будут отслеживаться при помощи аэрокосмической съемки.

"Мы очень благодарны Государственному космическому агентству за возможность получать снимки из космоса в ретроспективе и собирать достоверную информацию о незаконной вырубке или разработке карьеров. Теперь, выходя на проверку, инспекторы ГЭИ будут четко знать координаты мест, на которые надо обратить внимание в первую очередь, и будут быстрее устанавливать виновных", – добавил заместитель главы Минприроды Роман Шахматенко.

Отмечается, что практика использования космических показывает быстрые результаты фиксации природоохранных правонарушений и установления виновных. А ретроспективный анализ помогает понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль.