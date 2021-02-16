Договор об открытом небе с ЕС могут подписать в начале марта, – Шмыгаль

Украина и Европейский союз могут подписать Соглашение об общем авиапространстве во время визита глави Европейского совета Шарля Мишеля в Киев, который состоится 2-3 марта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу.

"Украинская сторона выполнила все необходимые требования и параметры, все европейские страны ее утвердили. На встрече тет-а-тет господин Боррель (Высокий представитель ЕС по внешней политики, – ред.) подтвердил, что к Украине нет никаких претензий", – сказал он.

Однако подписание документа тормозят внутренние противоречия в ЕС. В частности, имеются условия со стороны Испании.

"Мы не можем комментировать, связано ли это со спором с Великобританией, или с чем-то еще. Но на всех высоких встречах, в частности, с господином Мишелем, мы поднимали вопрос наискорейшего подписания документа и видели готовность это сделать при первой же возможности. И надеемся, что это произойдет во время визита Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль высказал обеспокоенность тем, что подписание Соглашения об открытом небе вновь перенесено, и призвал европейских партнеров ускорить этот процесс.

Европейское общее авиационное пространство – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. С 1 января 2021 года Великобритания вышла из Евросоюза.