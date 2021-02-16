Порт "Черноморск" снизил перевалку грузов в январе на 38%

Морской порт "Черноморск" (Одесская обл.) в январе 2021 года сократил перевалку грузов на 38,3% по сравнению с январем-2020 – до 1,42 млн тонн.

По данным ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), за указанный период "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 37,3% - до 1,197 млн тонн, импортных – на 43,3% до 178,87 тыс. тонн, транзитных – на 38% до 48,83 тыс. тонн. При этом перевалка каботажных не осуществлялась, передает Интерфакс-Украина.

Перевалка наливных грузов в порту снизилась на 16,8% – до 90,86 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 44,9% до 910,48 тыс. тонн, тарно-штучных – на 22,8%, до 423,46 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров за январь-2021 составила 13,27 тыс. TEU (рост на 1,9%).

Как сообщалось, морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2019 годом – до 23,89 млн тонн.

Порт "Черноморск" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.