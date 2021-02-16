Коболев объявил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил о начавшихся переговорах по разделению активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами, крупнейших из которых является Игорь Коломойский.

Об этом глава "Нафтогаза" сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Обратная связь есть. Мы создали рабочую группу и начали переговоры с миноритарными акционерами о последующих шагах по будущему "Укрнафты". Мы, как мажоритарный акционер, будем предлагать и уже предложили разделение", – сказал Коболев.

Как сообщалось, 4 февраля Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал отсутствие своей юрисдикции в деле по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" к государству Украина на сумму свыше $6 млрд.

Перед этим "Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами, а также письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров.

"Нафтогаз" просит на ближайшем заседании наблюдательного совета рассмотреть вопрос разделения активов "Укрнафты" с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Заседание наблюдательного совета по рассмотрению предложения "Нафтогаза" о разделе активов должно состояться 25 февраля.

Напомним, в декабре 2020 года завершилась реализация утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.