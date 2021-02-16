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Коломойський (1725) Нафтогаз (3155) Укрнафта (775) Коболєв (502)

Коболев объявил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским

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Коболев объявил о начале переговоров о разделе

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил о начавшихся переговорах по разделению активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами, крупнейших из которых является Игорь Коломойский.

Об этом глава "Нафтогаза" сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Обратная связь есть. Мы создали рабочую группу и начали переговоры с миноритарными акционерами о последующих шагах по будущему "Укрнафты". Мы, как мажоритарный акционер, будем предлагать и уже предложили разделение", – сказал Коболев.

Как сообщалось, 4 февраля Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал отсутствие своей юрисдикции в деле по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" к государству Украина на сумму свыше $6 млрд.

Перед этим "Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами, а также письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров.

"Нафтогаз" просит на ближайшем заседании наблюдательного совета рассмотреть вопрос разделения активов "Укрнафты" с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Заседание наблюдательного совета по рассмотрению предложения "Нафтогаза" о разделе активов должно состояться 25 февраля.

Напомним, в декабре 2020 года завершилась реализация утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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У государства 51% акций Укрнафты значит контроль над компанией,так зачем ее разделять с Коломойским?,когда можно контролировать все 100%, как сказал Родшильд,"Дайте мне контролировать финансы государства, что он с успехом делает, контролируя ФРС,ему все равно, какая партия будет писать законы". Вопрос конечно реторический,-мама Кобелева любит скорость и ее надо срочно переслать денег в Америку. А Коломойский на сколько известно не расчитался с народом за выведенные с под носа НБУ 5 миллрд. $ из Приватбанка, которые государство оплатило из бюджета, так надо национализировать 49% акций Укрнафты в счет долга, тоже самое надо сделать с Фирташем, национализировать облгазы за "выведенеые"из Надрабанка 1, 7 миллрд. $, за которые тоже заплатил народ и начислить % за краденное,а где же гарант, почему не арестует Кобеоева? или "няня" олигархов тоже в доле? пусть берут, не жалко,пока пока народ не вымрет от нищеты и фуфловакцин.
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16.02.2021 15:57 Відповісти
Далекий от реальности пост. Если директором стоит человек Коломойши, то 100% не у государства, а именно у него.
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17.02.2021 10:29 Відповісти
Так государство ставит директора,имея 51% акций, а не Коломойския, а если и Коломойский, то у государства есть рычаги, что бы на предприятии не воровали, а платили налоги, другое дело, что управление государством осуществляется в личных интересах, мало того, что законы не выполняются, напротив принимаются лоббисткие законы по которых бизнесом могли заниматься только приблеженрые к власти люди, банкротя гос.активы и постепенно захватывая их, как на примере Укрнафты, повторюсь, деньги были взяты с Приватбанка, за которые заплатило государство, так если должник должен почему за долги не забрать назад туже Укрнафту, другое дело управление государством далеко от реальности , которое все происходит через смотрящих или фирмы прокладки, офшоры на которых оседает вся прибыль, для дальнейшего захвата пока не захватят все, так что делать? ваше предложение? Или вообще не о чем не говорить, я бы для сохранения страны будущим поколениям вообще отдал акции в управление населению,а не продавал олигархам в олни руки, через офшоры, не думаю, что люди принимали решения против своего личного интереса, который совпадает с государственным показывая реальные доходыписать?так еще собственность сохранилась до лучших времен, когда наконц заработают законы, а для этого надо спрашивть с того кому платит народ за проделанную работу,как в магазине на кассе, взял деньги, почему не отработал, вот что на данный момент больше всего не реально.
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17.02.2021 14:56 Відповісти
Давно пора, з проведенням всеосяжного аудиту та з подальшим , при потребі, кримінальним впровадженням...?!
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16.02.2021 18:05 Відповісти
Автору этого поста:это фото вставляете везде где упоминается коболев. Наверное в архиве единственное фото.....по посту комментов нет,не чего комментировать. Коболев объявил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским - Цензор.НЕТ 4166
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16.02.2021 18:24 Відповісти
Не пойму, почему молчат истинные патриоты "Свобода". Объявляются только когда надумаются пройтись с факелами.
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16.02.2021 23:54 Відповісти
Проверить бы, как эти 49% оказались у коломойского и выяснить кто из политиков этому способствовал. Никогда не поверю, что он их "заработал".
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16.02.2021 23:57 Відповісти
Хто? ДжЮля!
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17.02.2021 10:07 Відповісти
Говорят, что монополия Нафтогаза способствует повышению цен населению. Получается что Коломойского хотят отделить и он будет конкурировать с Нафтогазом. Ну и конкурент. Противно.
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17.02.2021 01:03 Відповісти
Піздюх Коломойші!
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17.02.2021 10:06 Відповісти
 
 