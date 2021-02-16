Банк Богуслаева выплатит дивиденды на 32 миллиона

АО "Мотор-банк" приняло решение о выплате 32,099 млн грн дивидендов из расчета 16,05 грн на одну акцию.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает Finclub.

Решение о выплате дивидендов владельцам простых акций принято единым акционером банка и утверждено наблюдательным советом 12 февраля.

Размер дивидендов, которые следует выплатить, составляет 32 млн 99 тыс. 653,24 грн из расчета 16,05 грн на одну акцию.

Срок выплаты установлен на период с 16 по 26 февраля. Необходимо через депозитарную систему выплатить всю сумму дивидендов в полном объеме.

Как сообщалось, что в 2017 году президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев сконцентрировал напрямую 96,46% акций ПАО "Мотор-Банк".