Николаевский морской порт сократил перевалку грузов на 24%

Николаевский морской порт в январе 2021 года сократил перевалку грузов на 24% по сравнению с январем-2020 – до 1,99 млн тонн.

Об этом сообщают в ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

За январь порт сократил перевалку экспортных грузов на 30,6% - до 1,391 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 0,1%, до 516,76 тыс. тонн, увеличил перевалку транзитных на 0,3% - до 28,3 тыс. тонн.

При этом морпорт перевалил 54,32 тыс. тонн каботажных грузов - сокращение на 21,2% к январю-2020.

Перевалка наливных грузов в Николаевском морпорту за январь возросла на 29,1% - до 285,4 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов сократилась на 30,6% - до 1,434 млн тонн, тарно-штучных - снизилась на 18,4%, до 270,88 тыс. тонн.

Как сообщалось, Николаевский морской порт в 2020 году сократил перевалку грузов на 9,86% по сравнению с 2019 годом – до 30,135 млн тонн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом.

Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.