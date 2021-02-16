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"Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль на 54%

Новини БізнесЦензор Металургія

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", за 2020 год увеличила чистую прибыль на 54% – до $526 млн, повысив маржу с 3% до 5%.

Об этом свидетельствуют данные аудированных консолидированных финансовых результатов деятельности компании на 2020 год, которые обнародованы на сайте компании.

При этом отмечается, что общая выручка в 2020 году уменьшилась на 3% – до $10,45 млрд, EBITDA возросла на 82% – до $2,2 млрд при росте маржи на 10 п.п. – до 21% с 11%.

Общий долг компании к концу 2020 года снизился на 3% – до $2,94 млрд. В то же время объем денежных средств и их эквивалентов увеличился с $274 млн до $826 млн.

Чистый долг за указанный снизился на 23% – до $2,11 млрд. Капитальные инвестиции сократились на 37% – до $663 млн с $1,06 млрд.

Согласно отчету, Metinvest B.V. увеличила производство стали и железнорудного концентрата на 9% и 5% соответственно. При этом производство угольного концентрата упало на 3%. 

Как сообщалось, "Метинвест" по итогам 2020 года увеличил выплавку стали на 9% по сравнению с 2019 годом – до 8,27 млн тонн, чугуна – на 7%, до 8,48 млн тонн, общее производство кокса – на 3%, до 4,81 млн тонн.

При этом по итогам первого полугодия 2020 года Metinvest B.V. декларировал чистый убыток в размере $240 млн с отрицательной маржой 5%. 

Напомним, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн с $1,19 млрд при снижении маржи на 7 процентных пунктов (п.п.) – до 3% с 10%.  

Выручка компании в 2019 году сократилась на 10% – до $10,76 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,21 млрд при падении маржи на 10 п.п. – до 11% с 21%.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Метинвест"


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Топ коментарі
+9
Ай да маладэц. Ай да крепкий хозяйственник. Через свои суды выбил себе льготы, не платит налоги. Шахты и предприятия из которых выжал все соки скинул обратно государству на шею. Теперь можно только бабло грести лопатой и вывозить в Монако.
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16.02.2021 11:50
+8
Давайте говорите начистоту, вся прибыль Ахметова ето то что он украл или через свои суды отсудил у украинского народа.
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16.02.2021 11:59
+4
Я уверен,что даже если бы рыжий ублюдок стал триллионером,он всё равно бы не успокоился.
Он просто патологически психически болен.
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16.02.2021 18:03
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И это радует!
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16.02.2021 11:18 Відповісти
Можно радоваться??? Значит ли это, что чем лучше живут все эти Ахметки и Бени, тем беднее становится население Украины?
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16.02.2021 11:45 Відповісти
ну да. Только это и значит. И ничего другого.
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16.02.2021 11:51 Відповісти
Ай да маладэц. Ай да крепкий хозяйственник. Через свои суды выбил себе льготы, не платит налоги. Шахты и предприятия из которых выжал все соки скинул обратно государству на шею. Теперь можно только бабло грести лопатой и вывозить в Монако.
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16.02.2021 11:50 Відповісти
Давайте говорите начистоту, вся прибыль Ахметова ето то что он украл или через свои суды отсудил у украинского народа.
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16.02.2021 11:59 Відповісти
Заводы Ахметова все время дают прибыль... Заводы Зеленского - все время в убытке. Так может Зеленский просто мудак?
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16.02.2021 12:00 Відповісти
ахмєтов-чьмо.
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16.02.2021 13:10 Відповісти
К 10 миллиардам $ выручки от прихватизированных у народа активов, господину Ахметову не хватает еще, каких-то 35 миллмард.грн. в год от завышенных цены по "Зе" э/э, поистене денег много не бывает.А где же гарант? Он же клялся и божился, что он не такой, как Порошенко и Янукокович и по весне будут посадки за краденное, да он не такой, он подумал и решил, что какая разница быть Президентом народа или няней у олигархов, и принял закон об "инвестициях",узаконив по сути олигархат и краденное, по которому у кого есть 20 миллн.евро, тот может инвестировать в свой бизнес и налоги не платить, так еще государство должно с инфраструктурой и землей помоч.
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16.02.2021 16:16 Відповісти
Я уверен,что даже если бы рыжий ублюдок стал триллионером,он всё равно бы не успокоился.
Он просто патологически психически болен.
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16.02.2021 18:03 Відповісти
А ніхто не звернув увагу, що у нього компаньйон - Новінський? Ще один "папутчик" революції, чи просто обоє кремлівські агенти?
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16.02.2021 19:21 Відповісти
А сколько проплаченных проституток вопило- низзя повышать ренту,низзя увеличивать( САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ) перевозки на ЖД. И прибыль ( которую выведут в офшор) 54% Браво ******## управляющие экономикой. Так держать. Правда на социалку( дешёвую коммуналку,бесплатную медицину и образрвание "денех нет"( хотя основной закон Украины ПРЯМОГО действия ,ГЛАВНЫЙ закон этими решениями НАРУШАЕТСЯ.НИ один,закон,постановление законодательной и сполнительной власти-НЕ могут противоречить Конституции. ОНИ ВСЕ противоречат от платной медицины,образрвания,коммуналки и конечно продажи земли( принадлежит ВСЕМ украинцам) А деньги на упырей -пожалуйста! Суды ,почему-то,"прощают" им миллиарды НАШИХ денег( бюджетных),разрешают им неплатить налоговые долги,дают рассрочку на десятки лет,дают банковские кредиты из госбанков и НЕ требуют не только проценты под НУЛЬ одну сотую процента( для ПеПо ,например) но и тело долга( например ШЕСТЬСОТ МИЛЛИОНОВ $ для Ключевых,которые построили на них ветряки НО деньги от электроэнергии с этих ветряков исправно Ключевым платят) Разрешают украсть двум уродам 5.5 млрд$ и этим же уродам разрешают не выплачивать миллиарды долгов. Но для охлоса-" денех нет," Тупые терпилы живут в "нашей" Украине.
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16.02.2021 23:47 Відповісти
Взяли бы в парламенте и запретили офшоры!Бюджет пуст.Нужно платить долги по кредитам.А тут такие сверх прибыли.И как это судьи все прощают ахметову.Как-то странно...
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17.02.2021 01:06 Відповісти
Ахметов конечно скотина ,но 50% населения ,сами идут к нему играть в наперстки 🙄🤦🤔 ,кто их заставляет голосовать за его людей ?
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17.02.2021 06:58 Відповісти
Черт побери, здорово, что хоть у кого-то закончилась "эпоха бедности!"(с) "Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль на 54% - Цензор.НЕТ 6906 "Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль на 54% - Цензор.НЕТ 3921 "Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль на 54% - Цензор.НЕТ 3921
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17.02.2021 09:16 Відповісти
 
 