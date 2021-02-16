Украина увеличила площадь посевов под урожай озимых зерновых на 5%

Посевные площади озимых зерновых под урожай 2021 года составили 7,97 млн га.

Согласно данным Госстата, это на 4,9% больше, чем в 2020 году, передает Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, озимой пшеницы посеяно 6,71 млн га (на 4,8% больше, чем в 2020 году), озимого ячменя – 1,08 млн га (+3,2%), ржи – 166,8 тыс. га (+23,8%).

Самый больший прирост площадей под озимые зерновые в 2021 году зафиксирован в Кировоградской области – 469,2 тыс. га (на 21,7% больше, чем в 2020-м), Черкасской - 234,4 тыс. га (+19%), Киевской – 209,1 тыс. га (+12,6%).

Согласно данным Госстата, засеянные агропредприятиями площади озимых зерновых увеличились в этом году на 5,4% по сравнению с минувшим годом - до 6,21 млн га, тогда как в хозяйствах населения прирост составил 3,1% - до 1,76 млн га.

Ведомство также уточнило, что площади под озимым рапсом под урожай 2021 года составили 1,01 млн га (-21,9% к 2020 году).