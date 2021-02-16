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Новини Енергетика
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Укрнафта (775) скраплений газ (1041)

"Укрнафта" выставила на аукцион 16 тысяч тонн сжиженного газа

Новини БізнесЦензор Енергетика

ПАО "Укрнафта" выставило на аукцион, который состоится 19 февраля, 15 880 тонн сжиженного газа.

Об этом говорится в сообщении Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ), передает enkorr.

Из этого объема 1 600 тонн предложено железнодорожным транспортом с Гнединцевского ГПЗ, остальные 14 280 тонн – автотранспортом, включая 6 000 тонн кременчугского СУГ. Стартовая цена установлена на уровне 18 429-18 643 грн/т.

Срок отгрузки – март 2021 год.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  enkorr


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