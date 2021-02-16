"Энергоатом" планирует завершить зиму с 11 работающими энергоблоками

НАЭК "Энергоатом" после запуска в работу 15 февраля энергоблока №2 Хмельницкой АЭС планирует до конца зимнего периода работать 11 подключенными энергоблоками мощностью около 10650 МВт.

Об этом сообщил руководитель компании Петр Котин, передает Интерфакс-Украина.

"Доработаем зимний период всеми одиннадцатью энергоблоками, это около 10650 МВт, и после этого, уже с марта, когда ожидается профицит электроэнергии, будем выводить блоки в ремонты", – сказал он.

По его словам, такой мощности АЭС будет достаточно для обеспечения потребления электроэнергии.

Вместе с тем Котин отметил, что на ближайшие годы НАЭК разработала ремонтную программу с таким расчетом, чтобы в ремонте одновременно было не более двух-трех энергоблоков.

Как сообщалось, в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №3 Ривненской АЭС длятся 94-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 44-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Ривненской АЭС – 25-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Запорожской АЭС – 24-е сутки среднего планового ремонта.