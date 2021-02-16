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Нацполиция обнаружила схему получения удостоверений тракториста за взятки

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Нацполиция обнаружила схему получения удостоверений тракториста за взятки

Национальная полиция разоблачила преступную группу, наладившую схему незаконной выдачи водительских удостоверений тракториста-машиниста.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, о подозрении по факту получения неправомерной выгоды в этом деле сообщено трем лицам – директору одного из учебных комбинатов, его заместителю и главному специалисту одного из отделов главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области (ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, члены организованной преступной группы наладили схему получения нНеправомерное выгоды от граждан за положительную сдачу экзаменов для получения водительских удостоверений тракториста-машиниста.

В частности, начальник отдела, будучи председателем экзаменационной комиссии по приему теоретических и практических экзаменов на право управления машинами категорий, которые заявлены для получения удостоверения тракториста-машиниста, совместно со своим заместителем и членом комиссии - главным специалистом отдела вносили в протокол экзаменационной комиссии заведомо недостоверные сведения относительно положительной сдачи экзаменов, без фактического их проведения.

"В то же время руководство учебного заведения занималось подыскиванием людей, которым необходимо было получить такие удостоверения и выдачей свидетельств, подтверждающих соответствующую профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации, без которых невозможно оформить удостоверение тракториста-машиниста, за что получали неправомерную выгоду, часть которой передавали членам экзаменационной комиссии", – сказано в сообщении.

Во время проведения комплекса негласных следственных действий было задокументировано более 50 фактов вымогательства и получения неправомерное выгоды на общую сумму свыше 100 тыс. грн.

В ходе проведенных обысков в служебные кабинете заместителя начальника отдела главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области обнаружены и изъяты почти 41 тыс грн и черновые записи.

У других членов организованной преступной группы изъяты удостоверения, которые были подписаны заместителем начальника отдела на имена людей, которые фактически не проходили обучение и не сдавали экзамены.

Сейчас решается вопрос о избрании подозреваемым меры пресечения, отмечается в сообщении Офиса генпрокурора.

Автор: Михайло Орлюк
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