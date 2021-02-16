Витренко подтвердил предложение уволить главу "Нафтогаза" Коболева (обновлено)

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер- министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене правления НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращения контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

Об этом говорится в письме Витренко главе правительства от 12 февраля, сообщает Lb.ua.

Во вторник сам Витренко подтвердил наличие такого предложения, отвечая на вопросы журналистов в рамках форума "Украина 30. Платежка".

"Было поручение премьер-министра на решение СНБО проанализировать ряд проблемных моментов в том числе связанных с тем, что "Нафтогаз" не допускает Госаудитслужбу к проверке "Укргаздобычи"... и "Укрнафты", а также проблемные другие вопросы, связанные с государственным аудитом", – пояснил Витренко подготовку письма.

"Но даже по выводам уже проведенной проверки головной компании должны быть сделаны выводы, в частности кадровые... Мало того, есть наблюдательный совет, который должен был осуществлять надзор, к сожалению, он неэффективно осуществлял надзор, поэтому должны быть сделаны выводы", – добавил и.о. министра.

В своем письме Витренко указывает несколько причин для таких кадровых изменений. В том числе невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи.

В частности, кроме снижения добычи в 2019-2020 годах Витренко отмечает, что "Нафтогаз" ожидает сокращения добычи и в период 2021-2025 годов – прогнозируемые компанией объемы добытого газа в 2025 году варьируются от 9,9 млрд до 12,5 млрд кубометров по разным сценариям.

Кроме того, в качестве аргумента Витренко приводит результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года Госаудитслужбой, которыми установлены нарушения, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн.

Также и.о. министра указывает на обнаруженные Офисом крупных налогоплательщиков Налоговой службы нарушения в АО "Укртрансгаз" на сумму 37,3 млрд грн, которые якобы привели к занижению уплаченных "Нафтогазом" дивидендов на сумму 35,2 млрд грн.

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами наблюдательного совета АО "НАК

"Нафтогаз Украины" и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей", – говорится в письме.

Витренко также предлагает провести аудит эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины" и всех предприятий, входящих в группу "Нафтогаз".

Сейчас уволить главу "Нафтогаза" может лишь наблюдательный совет компании, который состоит из 5 действующих членов – 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно устава НАК, собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава наблюдательного совета, или некоторых ее членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

Как сообщалось, Юрий Витренко – бывший ближайший соратник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Вместе они работали в компании с 2014 года. Однако в конце 2018 года между топ-менеджерами "Нафтогаза" начался конфликт, завершившийся увольнением Витренко в 2020 году.

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