"Слуга народа" не рассматривает вопрос отставки вице-премьера Уруского, – Гетманцев

Депутатская фракция "Слуга народа" не рассматривает вопрос отставки вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом заявил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно деятельности господина Уруского есть некоторые претензии со стороны экономического комитета Верховной Рады, от наших коллег и они обсуждаются внутри нашей команды. На сегодняшний день вопрос об его отставки не рассматривается", – отметил глава комитета.

Гетманцев высказал убеждение в том, что необходимо исчерпать все возможности для урегулирования проблемных вопросов в деятельности Уруского, а потом уже принимать соответствующие кадровое решение.

"Есть вопросы к большинству министров в том или ином смысле. Ошибки есть у всех: у кого-то - больший объем, у кого-то меньший объем ошибок. Наше задание – исправить эти ошибки и достичь результата", – добавил Гетманцев.

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Накануне заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что депутаты могут рассмотреть ситуацию относительно сбора подписей за отставку Уруского на заседании фракции, которое состоялось вечером 15 февраля

"Кадровые вопросы могут быть одними из тех, которые мы обсудим на заседании фракции. Пока что официально, согласно программе, без указания конкретных фамилий. Но однозначно, нам нужно обсудить ситуацию относительно вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского", – отметила депутат.

Она пояснила, что в составе фракции есть парламентарии, которые недовольны деятельностью Уруского и собирают подписи за его отставку, однако, в то же время, есть и те, кто поддерживает министра.

Кроме того, Кравчук подчеркнула, что вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности сейчас пользуется поддержкой президента и правительства.

Как сообщалось, в начале февраля глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") заявил, что в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьер-министра- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Напомним, 16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.