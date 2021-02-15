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Степанов пообещал начало вакцинации до конца недели, – Гетманцев

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Степанов пообещал начало вакцинации до конца недели, – Гетманцев

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации в Украине будет запущен до конца текущей недели.

Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. 

"Я общался с министром здравоохранения, и он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется", - сказал Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, речь идет о некоторых технических вопросах, которые по состоянию на 15 февраля не были решены.

"Но до конца недели этот вопрос начнется", - сказал Гетманцев.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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