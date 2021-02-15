Госпредприятие Мининфраструктуры подписало договор на строительство аэродрома в Днепре за 4 миллиарда

Госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" Министерства инфраструктуры подписало договор с генеральным подрядчиком на строительство нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

"Договор с генподрядчиком на строительство нового аэродрома в Днепре заключен. Компания выполнит работы за 3,95 млрд грн, что на 30% меньше ожидаемой стоимости работ, которая составляла 5,7 млрд грн", – отметил Криклий.

Всего участие в открытом тендере приняли 7 компаний, 2 из которых – иностранные.

По словам министра, в сентябре прошлого года на объекте стартовали подготовительные работы для обеспечения непрерывного функционирования аэропорта на время строительства. Тогда же частный инвестор "НС Днепр" начал строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

На строительство нового аэродрома в Днепре в госбюджете на этот год предусмотрено 1,4 млрд грн. На объекте планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Всего строительство продлится около 3 лет.

Как сообщалось, в конце января ООО "Альтис-Констракшн" выиграло тендер госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") на выполнение работ по строительству нового аэродрома в международном аэропорту города Днепра.

Компания "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского. Его дочь Екатерина Глимбовская баллотировалась в Киевсовет от ВО "Батькивщина", но не прошла. Ее муж – Роман Насиров, с 2015 года до марта 2017 года возглавлял Государственную фискальную службу Украины.

Напомним, Насиров был задержан по "газовому делу Онищенко" в марте 2017 года. Впоследствии его тесть и жена Екатерина Глимбовская внесли за него залог в размере 100 млн грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре".