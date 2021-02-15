"Антонов" планирует до 31 мая завершить сборку фюзеляжа первого Ан-178 для ВСУ

Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав госконцерна "Укроборонпрома", начало работы по производству трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

"В настоящее время проводится подготовка стапеля для сборки фюзеляжа самолета, строятся его агрегаты, закончена подготовка производства для изготовления крыла. До 31 мая "Антонов" планирует завершить сборки фюзеляжа первого из трех Ан-178, а затем - провести стыковку крыльев, хвостового оперения и других элементов планера", - сказано в сообщении.

В госконцерне отметили, что с целью обеспечения потребностей ВСУ предприятие начало выполнять контракт на собственные средства, однако надеется на скорейшее финансирование от АО "Укрэксимбанк".

Соответствующее соглашение с "Антонов" под госгарантии по заказу трех Ан-178 было заключено 29 декабря 2020 года. Сумма контракта - почти 3 млрд грн, срок выполнения работ - четыре года.