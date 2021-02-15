Треть бюджетных программ не согласованы в установленный срок, – Минфин

По состоянию на 15 февраля 2021 года из 513 бюджетных программ, требующих утверждения в текущем году, в Министерство финансов поступило 435 паспортов бюджетных программ, из которых согласовано 342, возвращены на доработку 51.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Минфин напоминает, что установленный законодательством срок утверждении паспортов бюджетных программ истек 14 февраля 2021 года (часть восьмая статьи 20 Бюджетного кодекса).

"Главным распорядителям средств государственного бюджета необходимо представить проекты паспортов на согласование в Минфин с целью обеспечения выполнения норм бюджетного законодательства и недопущения остановки реализации соответствующих бюджетных программ", – подчеркивается в сообщении.