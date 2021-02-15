Глава НКРЭКУ раскрыл структуру тарифа на распределение газа

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк раскрыл структуру тарифа на распределение газа, объяснив вес и значение всех его составляющих.

Во время своего выступления во время Всеукраинского Форума "Украина 30. Платежка" Тарасюк отметил, что есть три основные составляющие, из которых состоит тариф на распределение: это стоимость технологического газа который идет на доставку газа потребителям, оплата труда, обслуживание сетей и работа экстренных служб.

"До 50% тарифа – это стоимость технологического газа. Для того, чтобы газ доставить в дом, компания должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать основной объем газа. Годовая стоимость этого газа составляет 5850 гривен без НДС за 1000 кубометров (текущая рыночная стоимость газа в феврале составляет 8200 грн за. тыс. кубометров с НДС, – ред.)", – рассказал Тарасюк.

Он уточнил, что еще 30% тарифа – это заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний. И только 20% – это как раз ремонт, техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб.

"Когда мы говорим о возможном снижении тарифа на доставку газа, то мы должны говорить об этих составляющих. Что мы снизим? Снижаем зарплату? Она составляет 14 000 гривен где-то в среднем и она точно не является заоблачной", – подчеркнул председатель НКРЭКУ.

"Или мы снижаем (расходы) на ремонтные работы? Тогда мы дождемся техногенных катастроф. Для этого мы существуем, чтобы подходить взвешенно и выбирать правильные цифры", – добавил Тарасюк.

Как сообщалось, тариф на распределение газа для 43 операторов ГРМ было установлено решением регулятора с 1 января 2021 года. 30 января НКРЭКУ приняла решение, которым уменьшила тарифы на доставку газа для 14 облгазов.





