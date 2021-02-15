Нацбанк зафиксировал сокращение объема наличных вне банков в январе

Денежный агрегат М3 (денежная масса) в январе 2021 года уменьшился на 9,73 млрд грн (на 0,5%) – до 1 840 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Finbalance.

Объем наличных средств в обращении вне банков за январь уменьшился на 2,54 млрд грн (на 0,5%) – до 513,5 млрд грн.

По данным НБУ, по итогам января его чистые валютные резервы (без учета заимствованных средств) уменьшились на 1,7% – до $17,8 млрд. Валовые валютные резервы НБУ (с учетом заемных средств) в январе снизились на 1,1% – до $28,82 млрд.

Как сообщалось, по данным НБУ, денежная масса в Украине в 2020 году выросла на на 28,7% – до 1,85 триллиона грн. При этом объем наличных средств в обращении вне банков за год увеличился на 131,3 млрд грн или на 34,2% – до 515,7 млрд грн.