Нацбанк присоединился к Глобальной сети финансовых инноваций

Национальный банк Украины присоединился к Глобальной сети финансовых инноваций (Global financial innovation network, GFIN). Это позволит Нацбанку повысить уровень проникновения инноваций в финансовый сектор и способствовать реализации задач Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Членство в сети предоставит Национальному банку следующие преимущества:

вовлеченность в обмен опытом, информацией и аналитическими отчетами между регуляторами разных стран мира;

экспертная помощь в построении регуляторной "песочнице" в соответствии с лучшими мировыми практиками;

изучение инновационных решений для полноценного понимания вероятных рисков, современных подходов и методологии регулирования финтех-рынка.

"Национальный банк активно работает над созданием в Украине полноценной финтех-экосистемы с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами. Ее создание предусматривает устойчивое развитие инноваций, усиление конкуренции на финансовом рынке, переход к Cashless economy, а также повышение финансовой грамотности потребителей и бизнеса", - подчеркнул директор Департамента стратегии и развития Национального банка Арсен Макарчук.

Основной миссией Глобальной сети финансовых инноваций являются:

содействие сотрудничеству и обмену опытом по вопросам инноваций между финансовыми регуляторами;

улучшение сотрудничества в сфере финтеха между регуляторами и бизнесом.

Сейчас Национальный банк находится в начале своего пути присоединения к международному финтех-сообществу и взаимодействия с другими регуляторами этого инновационного рынка.

Глобальная сеть финансовых инноваций (GFIN) официально основана в января 2019 года как объединение регуляторов финансовых рынков и частных компаний, работающих в сфере финтеха.

Это сеть из более чем 60 организаций, целью которых является развитие финансовых инноваций для повышения уровня удовлетворения потребностей потребителей.

Объединение стремится обеспечить возможности для эффективного взаимодействия финтех-компаний с регуляторами, а также создать возможности для масштабирования инноваций на международном уровне.