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Дефицит внешней торговли сократился за год в 14 раз, – Госстат

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Дефицит внешней торговли сократился за год в 14 раз, – Госстат

В 2020 году экспорт товаров и услуг из Украины сократился на 7,8% – до $59,04 млрд, тогда как импорт упал на 12,5% – до $59,3 млрд.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2020 года составило $225,5 млн, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году (также отрицательное – $3,69 млрд).

При этом, отрицательное сальдо внешней торговли со странами ЕС сократилось с $4,57 млрд в 2019 году до $4,36 млрд по итогам 2020 года, преимущественно из-за улучшения позитивного сальдо торговли услугами с $740,1 млн до $1,46 млрд в 2020 году. В то же время, дефицит торговли товарами со странами Евросоюза в 2020 году вырос до $4,83 млрд с $4,26 млрд годом ранее.

В целом экспорт товаров в 2020 году сократился на 1,7% или на $841,7 млн – до $49,21 млрд, импорт товаров снизился на 11% или на $6,71 млрд – до $54,09 млрд. В итоге, отрицательное сальдо торговли товарами сократилось до $4,88 млрд, по сравнению с $10,72 млрд в 2019 году.

В то же время экспорт услуг в 2020 году упал на 28,5% или на $4,46 млрд – до $11,17 млрд, тогда как импорт – на 25% или на $1,73 млрд, до $5,21 млрд. Таким образом положительное сальдо торговли услугами сократилось до $5,96 млрд, по сравнению с $8,69 млрд в 2019 году.

Как сообщалось, в 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (-$6,21 млрд).

В том числе экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.

Автор: Михайло Орлюк
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Нужно увеличивать экспорт и облагать налогами импорт. чтобы импортные товары были дороже Украинских, чтобы не выходило так, что импортные товары дороже наших производителей и люди покупая импортное наносят убытки нашим производителям. А нашим производителям уменьшать налоги и это даст возможность получать больше доход от налогов ибо производителей станет больше с маленькими налогами. И нужно ориентировать все на экспорт, чтобы в страну шли новые деньги.
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15.02.2021 18:55 Відповісти
Осталось одно, найти инвесторов для развития экспортных производств с высокой добавленной стоимостью, ну и ниши на внешних рынках для них.
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15.02.2021 19:04 Відповісти
Иди ты в жопу с такими предложениями. Уже проходили такие времена, мол покупай отечественное говно в тридорога никуда ты не денишся. Скоро в Украине и людей не останется с такими подходами. Будут чиновники с мусорами драться между собой кто кому должен жопу подтереть
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15.02.2021 19:05 Відповісти
У тебя наверное украинский смартфон?
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15.02.2021 19:57 Відповісти
Якщо в галузі хоча би сотня виробників, то варіант робочий. Але якщо менше то це закінчиться для споживача значною переплатою за гівняну якість.
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16.02.2021 14:00 Відповісти
Щось автор погано рахує. Не може від'ємне сальдо бути 225,5 млрд долларів
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15.02.2021 22:04 Відповісти
Там вся статья- белиберда из цифр. Миллиарды с миллионам перемешаны в произвольном порядке. И самое главное-надо дождатся цифр НБУ, госстат только официальную таможню считает.
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16.02.2021 09:25 Відповісти
"Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2020 года составило $225,5 млрд, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году (также отрицательное - $3,69 млрд)."Источник: https://biz.censor.net/n3248066

Бредите? хоть кто-нибудь проверяйте, что эти писаки тут несут!
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16.02.2021 09:04 Відповісти
 
 