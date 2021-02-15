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ЕБА призвала отозвать законопроект об уголовной ответственности за мошенничество с НДС

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ЕБА призвала отозвать законопроект об уголовной ответственности за мошенничество с НДС

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призвала спикера парламента Дмитрия Разумкова и народных депутатов отозвать прошедший первое чтение законопроект №3959-1 о введении уголовной ответственности за мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), поскольку опасается возможных злоупотреблений.

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

"Редакция законопроекта, в частности, разрешает начать уголовное преследование руководства компаний только на основе факта подачи заявления на возмещение и решения налоговых органов об отказе в возмещении до рассмотрения спора в судебном порядке", - сказано в сообщении.

Эксперты указывают, что предлагаемые поправки в законодательство позволят возбуждать уголовные дела только по факту определения правонарушения актом проверки.

"В настоящее время законодательство предоставляет возможность административного и судебного обжалования акта документальной проверки, и факты, указанные в нем, не могут считаться установленными до момента прохождения всех процедур такого акта", - напомнили в ассоциации.

По их мнению, предложенные законопроектом изменения позволят широко трактовать действия налогоплательщиков о "предоставлении заведомо неправдивых ведомостей" со стороны следственных органов и оставят большое пространство для злоупотреблений и давления со стороны госорганов. Для защиты интересов и возмещения НДС бизнесу придется идти в суд.

"По убеждениям бизнеса, такие нормы законопроекта идут вразрез с основными задекларированными направлениями деятельности власти: упрощение ведения бизнеса и недопустимость давления на бизнес", - подчеркнула ЕБА.

В ассоциации также напомнили о попытках внести соответствующую норму в закон о Бюро экономической безопасности, однако в финальной версии их не осталось.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  ЕБА


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Згоден: потрібно розстрілювати!!!
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15.02.2021 17:46 Відповісти
Если бы ДФС не способствовала, а в некоторых случаях ее «верхние» сотрудники сами инициаторы и пособники махинаций и блокировок НДС, Закон вообще не нужен был. Но в том виде, который он есть, опять отдуваться бизнесу и хороший рычаг для коррупции.
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15.02.2021 22:32 Відповісти
 
 