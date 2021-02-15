Монополисты создавали барьеры для смены потребителем поставщика газа, – замглавы ОП Юлия Свириденко

Компании-монополисты розничного рынка газа создавали искусственные барьеры для потребителей, что препятствовало их переходу к другим поставщикам газа.

Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка" заявила замруководителя Офиса Президента Юлия Свириденко.

"Мы увидели, что потребители недостаточно активно меняли поставщиков, что создавались искусственные барьеры для перехода от одного поставщика к другому, это все зафиксировано, в платежках не указывались EIC-коды, другая информация, которая не давала возможности перехода", – отметила Свириденко.

По ее словам, 76% на розничном рынке газа занимают так называемые естественные монополии: газ-сбыты (принадлежат Дмитрию Фирташу – БЦ).

"Мы увидели, что компании-монополии начали злоупотреблять своим положением, в разрезе регионов начали устанавливать маржу от 25 до 44% по сравнению с ценой НАК "Нафтогаз Украины". Лишь 5 стран в ЕС имеют такой же показатель монополизации рынка, как в Украине. И мы получили еще одно подтверждение, что монополисты злоупотребляют своим монопольным положением. АМКУ проводит расследования, открытые конкретные дела, 18 облгазов в 15-ти областях были оштрафованы на 380 млн грн", – рассказала Свириденко.

Напомним, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. С этого момента бытовые потребители могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Напомним, с февраля Кабмин установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр.

Некоторые поставщики установили цену на февраль еще ниже – в феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена газа для населения от ГК "Нафтогаз Украины" – 6,86 грн/куб. м с НДС.