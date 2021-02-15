Всемирная торговая организация избрала нового руководителя

Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО, WTO) избрал новым гендиректором представительницу Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, которая станет седьмым руководителем организации.

Как отмечается в пресс-релизе WTO, Оконджо-Ивеала вступит в должности с 1 марта и станет первой женщиной и первым африканцем, избранным генеральным директором организации.

Избранная глава WTO назвала ключевым приоритетом в работе усилия для быстрого устранения экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году, за время своей карьеры работала министром финансов, а также министром иностранных дел Нигерии. За 25 лет работы во Всемирном банке Оконджо-Ивеала занимала ряд высоких должностей, включая пост управляющего директора.

WTO напоминает, что решение генерального совета последовало за месяцами неопределенности, которая возникла после того, как США первоначально отказались присоединиться к консенсусу вокруг назначения Оконджо-Ивеала и выразили свою поддержку министру торговли Республики Корея Ю Мен Хи. Но после решения представителя Южной Кореи отозвать свою кандидатуру 5 февраля администрация новоизбранного президента США Джо Байдена сняла возражения США и объявила о поддержке кандидатуры кандидата от Нигерии.

Как сообщалось, в мае 2020 года генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведу объявил о своей досрочной отставке с этой должности. Свой пост Азеведу оставил 31 августа, хотя срок его полномочий должен был истечь лишь через год.

Смена руководства Всемирной торговой организации пришлась на разгар пандемии коронавируса, вызвавшей масштабные экономические потрясения во всем мире.

В канун 25-летнего юбилея ВТО столкнулась с самым серьезным кризисом за всю историю ее существования. США на протяжении двух лет блокируют процедуру назначения судей в постоянный апелляционный орган организации - Арбитражный суд ВТО. Работа суда фактически блокирована с декабря 2019 года. В качестве промежуточной меры Евросоюз договорился с 15 другими членами организации о создании временного механизма урегулирования споров.