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Объем выданных льготных кредитов для бизнеса достиг 20,5 миллиарда

Новини БізнесЦензор Фінанси

Объем выданных льготных кредитов для бизнеса достиг 20,5 миллиарда

Со старта программы "доступных кредитов" банки-участники выдали 8 791 кредит на общую сумму 20,5 млрд грн. Из них 12 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 3,8 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 4,8 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (18%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

В том числе за последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 161 договор договоры на сумму 293 млн грн. В частности, 25 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 35 млн грн - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 233 млн грн.

Как сообщалось, по состоянию на начало февраля с  начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры Фонда развития предпринимательства получили 64,64 тыс. заявок на общую сумму 80,9 млрд грн, по итогам их рассмотрения было подписано 8,63. тыс. кредитных договоров на 20,2 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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