"Харьковоблэнерго" купило новых автомобилей Skoda для руководства на 5,5 миллиона

АО "Харьковоблэнерго", основным собственником которого является государство, 9 февраля по результатам тендера заказало ООО "Автомобильный дом "Солли-Плюс" легковых автомобилей на 5,57 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, фирма поставит автомобиль Skoda Superb за 1,13 млн грн. Он будет иметь автоматическую 7-ступенчатую коробку передач, подушки безопасности и боковые подушки безопасности, двухзонную систему кондиционирования, задний и передний парктроник, лобовое стекло с обогревом, передние и задние сиденья с подогревом, а из дополнительного оборудования – коврики, брызговики, тонировку и шумоизоляцию.

Цены на машины Skoda Superb без дополнительного оборудования стартуют от 993 тыс. грн.

Кроме того, "Солли-Плюс" поставит шесть автомобилей Skoda Octavia А8 по 740 тыс. грн за штуку. Каждый автомобиль будет иметь бензиновый двигатель объемом 1,4 мощностью 150 л. с., автоматическую 8-ступенчатую коробку передач, подушки безопасности и боковые подушки безопасности, такое же дополнительное оборудование, как в Superb, и плюс к нему задний парктроник, металлическую защиту ДВС, комплект зимней резины.

Skoda Octavia 1,4 TSI 110кВт (150 л.с.) 8AG без дополнительных опций продают по 689 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя был официальный дилер Skoda в Харькове – дочернее предприятие Skoda "Автотрейдинг-Харьков" Олега Боярина (также владеет компанией "Еврокар" – официальным дистрибьютором автомобилей марки Skoda в Украине), которое предложило цену на 900 грн больше – 5,57 млн, что соответствовало ожидаемой стоимости закупки. Фирмы не торговались во время аукциона.

Еще один официальный дилер Skoda в Харькове "Солли-Плюс" принадлежит Константину Токареву, Олегу Пучкову и Инне Пасечник, руководитель Ярослав Горячий.

Ранее "Автотрейдинг-Харьков" и "Автомобильный дом "Солли-Плюс" неоднократно встречались вдвоем на торгах и разыгрывали деньги заказчиков. В частности, в конце прошлого года фирмы разыграли миллион на внедорожник Skoda Kodiaq для Службы автомобильных дорог в Харьковской области и 4 млн грн.тоже на автомобили Skoda Kodiaq для Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. В обоих случаях победителем было ГП "Автотрейдинг-Харьков".

Как сообщалось, в конце января Антимонопольный комитет предоставил разрешение кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd. бизнесмена Вадима Новинского на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго". Речь идет об акциях, которым владели структуры Константина Григоришина.

Напомним, 65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежит государству, еще 29% владела компания Garensia Enterprises Limited (Кипр), которую связывают с Константином Григоришиным.