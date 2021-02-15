Отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось на 55%, – Госстат

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2020 году сократилось на 54,6% по сравнению с 2019 годом и составило $4,88 млрд (в 2019 году – $10,75 млрд).

По данным Государственной службы статистики, в 2020 году экспорт товаров по сравнению с 2019 годом сократился на 1,7% (на $0,85 млрд), составив $49,21 млрд, импорт – на 11% (на $6,69 млрд), до $54,09 млрд, передает Интерфакс-Украина.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (за 2019 год – 0,82).

Сезонно скорректированные объемы экспорта товарами в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем возросли на 3,3%, импорта – на 3,7. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2020 года было отрицательное и составило $0,5 млрд. В ноябре 2020 года также отрицательное – $0,47 млрд.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 234 стран мира.