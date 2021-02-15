"Ощадбанк" привлек 5 миллиардов рефинансирования на срок до пяти лет

Государственный "Ощадбанк" на тендере Национального банка Украины 12 февраля привлек 5 млрд грн под 6% по рефинансированию на срок от 1 до 5 лет.

Согласно данным НБУ, также на тендере регулятор удовлетворил заявки на рефинансирование на срок до 5 лет банка "Сич" (1,08 млрд грн), "Банка Кредит Днепр" и "ТАСкомбанка" (по 800 млн грн), "КИБа" (500 млн грн), "Кристалбанка" (200 млн грн), банка "Альянс" и "РВС Банка" (по 150 млн грн) и "Укрбудинвестбанка" (133 млн грн) передает Интерфакс-Украина

Нацбанк также удовлетворил соответствующие заявки "МетаБанка" (132 млн грн), банков "Украинский капитал" (100 млн грн), "Конкорд" (90 млн грн), "Кредитвест банка" (70 млн грн), "БТА банка" (48 млн грн), банка "Глобус" (42 млн грн), "АП Банка" (30 млн грн) и "Аккордбанка" (300 тыс. грн).

Помимо того, регулятор предоставил 90-дневное рефинансирование на 38 млн грн "Радабанку".

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 8 мая прошедшего года НБУ провел десять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 66,33 млрд грн.

Кроме того, с 30 апреля 2020 года он провел 39 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 56,75 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 19 февраля, а на срок от года до пяти лет – 12 марта.