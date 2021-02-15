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Новини Макроекономіка
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ВВП (1043) Держстат (1375)

Падение ВВП в конце 2020 года замедлилось до 0,7%, – Госстат

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Падение ВВП в конце 2020 года замедлилось до 0,7%, – Госстат

Реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), по сравнению с предыдущим кварталом в октябре-декабре 2020 года зафиксирован рост ВВП на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

По оценке статистического ведомства, реальный ВВП в третьем квартале 2020 года в годовом выражении сократился на 3,5%, во втором квартале падение экономики составило 11,4%, тогда как в первом квартале ВПП снизился на 1,3%.

Как сообщалось, в целом по итогам 2020 года Минэкономикиоценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%.

Автор: Михайло Орлюк
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итог 30 лет борьбі со своим собственным народом ОЛИГАРХАТА УКРАИНЫза 30 лет - из князей в грязи
Польша-в 1990 году среднедушевые доходы в ней составляли 1297 долл., то в Украине - 1570 долл. Причем еще в 1989-м она-Украина- находилась в тридцатке крупнейших экономик мира, как, например, Ирландия сегодня. В 1990 году ВВП Украины (81,5 млрд долл. в текущих ценах) превосходил суммарный ВВП Чехии (40,5 млрд) и Румынии (39 млрд), а также объемы производства Польши (66 млрд), Израиля (59 млрд) или, к примеру, Малайзии (44 млрд), не говоря уже о Чили (33,1 млрд долл.).
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16.02.2021 09:37 Відповісти
 
 