Падение ВВП в конце 2020 года замедлилось до 0,7%, – Госстат

Реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), по сравнению с предыдущим кварталом в октябре-декабре 2020 года зафиксирован рост ВВП на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

По оценке статистического ведомства, реальный ВВП в третьем квартале 2020 года в годовом выражении сократился на 3,5%, во втором квартале падение экономики составило 11,4%, тогда как в первом квартале ВПП снизился на 1,3%.

Как сообщалось, в целом по итогам 2020 года Минэкономикиоценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%.