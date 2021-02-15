Фонд гарантирования восстановил контроль над обанкротившимся банком сына Щербаня

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 февраля восстановил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" – ПАО "АКБ "Капитал".

Как сообщает пресс-служба учреждения, на сегодня в Государственном реестре восстановлена запись об осуществлении ликвидации ПАО "АКБ "Капитал" уполномоченным лицом Фонда.

"Продолжается работа над восстановлением выплат вкладчикам и подготовка к удовлетворению требований кредиторов банка", – отмечается в сообщении.

В Фонде отмечают, что восстановлению контроля над банком "Капитал" предшествовало почти два года судебных тяжб и многочисленные попытки (с сентября 2020 года) восстановить записи в Госреестре во внесудебном порядке в рамках выполнения норм так называемого "банковского закона" №590.

"Фонд работает над возвращением под контроль последних двух финучреждений – ПАО "КСГ Банк" и крупнейшего "зомби-банка" по сумме выплаченного вкладчикам возмещения – ПАО "Укринбанк", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты вкладчикам после того, как владельцами банка через регистраторов был внесен ряд записей в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в результате которых ПАО "АКБ "Капитал" было перерегистрировано в оккупированном Донецке, а органом управления был указан руководитель, назначенный экс-владельцами банка.



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Напомним, ПАО "АКБ "Капитал" был отнесено Национальным банком к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года – принято решение о ликвидации этого банка.

По данным Фонда гарантирования, вкладчиками банка в пределах гарантированной суммы получено 324,5 млн грн (87,5% от общей суммы). Общая сумма акцептованных требований кредиторов составляет более 584,8 млн грн.

По данным НБУ по состоянию на июнь 2015 года, сыновья покойного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня – Руслан и Евгений – напрямую и косвенно контролировали 35% акций банка. Еще 24,73% принадлежали Виолетте Эпель, 15,45% – Татьяне Поляковой.

По состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк занимал 61 место (1,99 млрд грн) среди 133 действовавших банков.