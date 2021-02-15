Металлургические предприятия увеличили потребление газа в январе на 9%

Металлургические предприятия Украины в январе текущего года увеличили потребление природного газа на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 175 млн кубометров.

Об этом говорится в информационной справке объединения "Укрметаллургпром".

Как сообщается, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 1 млрд кВт/ч (106,4% к январю 2020 года).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году увеличили потребление природного газа на 4,4% по сравнению с предыдущим годом – до 1,88 млрд кубометров, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 11,1 млрд кВт/ч (99,4% к 2019 году).

В 2019 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров, потребление электроэнергии составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ – до 1,84 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год – с НКТ, 106% – без НКТ).