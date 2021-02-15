"Нафтогаз" закупит оборудование для запуска крупнейшего LPG-завода на $145 миллионов

АО "Укргаздобыча" (группа "Нафтогаз") объявило тендер на приобретение установки углубленного извлечения углеводородов ожидаемой стоимостью $145,72 млн для строительства крупнейшего в стране LPG-завода на Крестищенском отделении по переработке газа (Харьковская область).

Предложения принимаются до 1 апреля 2021 года, аукцион запланирован на 7 мая, передает Интерфакс-Украина

Тендерное обеспечение – $2,55 млн.

"Установка нужна для глубокой подготовки и переработки природного газа, чтобы получить из него до 99,9% ценных компонентов для производства сжиженного нефтяного газа (LPG), газового конденсата и отбензиненого природного газа", – сказано в сообщении дивизиона "Нафтогаз Нафта".

Согласно тендерной документации победитель аукциона должен обеспечить производство установки, поставку к месту расположения завода в Харьковской области, предоставить услуги по шеф-надзору за строительством и монтажом оборудования, осуществить надзор за пуско-наладочными работами, провести запуск завода и обучение персонала.

"Строительство Крестищенского завода по производству LPG позволит нам увеличить долю украинских нефтепродуктов на отечественном рынке на 115 тыс. тонн в год. Длительность этого процесса около 2,5 лет, а первую партию готовой продукции с нового завода можем ожидать уже в начале 2024 года", – отметил директор по коммерческим вопросам "Укргаздобычи" Сергей Федоренко.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.