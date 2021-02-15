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Кабмин поддержал законопроект об увольнении главы НАБУ Сытника (обновлено)

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Кабмин поддержал законопроект об увольнении главы НАБУ Сытника (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 15 февраля, поддержал законопроект, который предусматривает увольнение действующего директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом сообщает организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Facebook.

"По нашей информации, увольнение Сытника – личное решение президента Зеленского. Таким образом он отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19", – сказано в сообщении.

В ЦПК напомнили, что обеспечение независимости работы НАБУ предусмотрено действующей программой сотрудничества с МВФ, а на приоритет борьбы с коррупцией указывали Европарламент и власти США.

Позднее в понедельник эту информацию подтвердил министр юстиции Денис Малюська.

По словам главы Минюста, необходимость в разработке нового законопроекта возникла из-за отказа парламента рассматривать утвержденный правительством ранее законопроект №4437. Оба законопроекта призваны урегулировать ситуацию с решениям Конституционного Суда, который отменил указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора НАБУ.

"Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 – в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", – отметил Малюська на своей странице в Facebook.

"Поэтому правительство сделало второй подход – новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора", – уточнил министр.

Он подчеркнул, что лично поддерживает принятие законопроекта №4437, который не предусматривает прекращения полномочий Сытника.

"Мой фаворит – законопроект №4437. Но, как известно, политика – искусство возможного. И если привести в порядок статус НАБУ как института можно только путем сокращения срока работы Артема – такую ​​опцию тоже не стоит отбрасывать. Тем более, что в независимости и беспристрастности Гизо Углавы как и.о., кажется, никто не сомневается", – добавил Малюська.

Как сообщаолсь, на минувшей неделе стало известно, что детективы НАБУ начали расследование уголовного производства по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

В декабре 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии.

Перед этим, в ноябре 2020 года, президент Владимир Зеленский во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза заявлял, что директор НАБУ Артем Сытник будет оставаться на должности.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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