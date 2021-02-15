"Сумыгаз" за год присоединил к газовым сетям 185 новых объектов

За 2020 год на Сумщине к газораспределительной системе были присоединены 185 объектов, в результате чего газоснабжение получили 174 частных дома, 3 многоэтажки и 8 предприятий. Наибольшее количество присоединений было выполнено в областном центре.

Об этом говорится в сообщении АО "Сумыгаз".

Как отмечается, чтобы воспользоваться услугами стандартного или нестандартного присоединения, жителям Сумской области следует обращаться к специалистам Клиентского пространства 104.

На данный момент в области работают 12 таких центров. Специалисты компании оказывают услуги по присоединению к газовым сетям в упрощенном режиме. Для этого достаточно подать соответствующее заявление и заключить договор. Дальнейший процесс координируется менеджерами компании.

АО "Сумыгаз" выполняет весь спектр услуг по подключению внутридомовых сетей: проектирование объектов газового снабжения, подключение, пуско-наладочные работы, строительно-монтажные работы и подбор оборудования. Высококвалифицированные специалисты компании имеют большой опыт выполнения работ любой сложности, тщательно контролируют качество материалов, что существенно влияет на продолжительность эксплуатации сетей и газового оборудования.

Услуга доступна всем жителям Сумщины. Подключение к системе газоснабжения регламентируется правилами Кодекса ГРМ.