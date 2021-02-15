"Новая почта" упростила правила упаковки отправлений

"Новая почта" с 1 февраля упростила требования к упаковке большинства категорий отправлений.

Как сообщает пресс-служба компании, новые правила предоставляют возможность альтернативной упаковки для большинства типов отправлений, при условии, что у них будет плоская основа.

В частности, для отправки бумажных документов их предлагается упаковывать в конверт для документов (бумажный или полиэтиленовый), для пластиковых документов – в конверт с воздушно-пупырчатой ​​пленкой. Раньше для документов толще 2 см нужно было обязательно использовать коробку.

Одежда и текстиль весом до 2 кг и шириной до 40 см теперь можно отправлять в полиэтиленовом пакете, а более 2 кг и 40 см – в гофрокартонной коробке или в пакете для отправлений с обязательным плоским основанием. Раньше вся одежда и текстиль с оценочной стоимостью более 2000 грн должна была отправляться только в гофрокартонной коробке.

Обувь, которая имеет фирменную коробку, по новым правилам может отправляться в пакете для отправлений или обматываться стрейч-пленкой. Обувь без фирменной коробки отправляется в гофрокартонной коробке. Раньше вся обувь с оценочной стоимостью более 2000 грн отправлялась только в гофрокартонной коробке.

Телевизоры, мониторы, радиаторы (плоские объемные отправления в товарной упаковке) объявленной стоимостью до 10 тыс. грн теперь не требуют дополнительной упаковки при отправке. Если стоимость больше 10 тыс. грн – товар дополнительно упаковывается в 5-слойный гофрокартон. Раньше все телевизоры и мониторы нуждались в дополнительной упаковке в коробку, паллетные борта или флэт-боксы.

Гаджеты, канцелярию и книги (мелкие нехрупкие отправления в упаковке) теперь можно отправлять замотанными в воздушно-пупырчатую пленку и уложенными в пакет, или в конверт с воздушно-пупырчатой пленкой, или в гофрокартонную коробку. Раньше в коробку обязательно должны были упаковываться отправления, которые имели округлую или выпуклую форму, острые края или содержали хрупкие элементы.

Кондиционеры, духовые шкафы, детские коляски (объемные упакованные грузы) теперь можно отправлять в заводской гофрокартонной коробке, если она выдерживает нагрузку внутри без деформаций. Раньше все подобные грузы весом до 30 кг и стороной более 70 см дополнительно упаковывались в паллетные борта.

Кроме того, с 16 февраля "Новая почта" изменила процедуру тарифообразования для отправки трех категорий грузов: отправка в паллетных бортах, Flat-боксах и деревянной обрешетке.