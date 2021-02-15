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Аукцион по приватизации ОГХК может состояться до конца апреля

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Аукцион по приватизации ОГХК может состояться до конца апреля

Проведение аукциона по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская область), запланировано на конец первого-начало второго квартала 2021 года

Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины, в управлении которого находится предприятие, передает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что необходимым условием проведения аукциона должно стать разблокирование Верховной Радой большой приватизации, которая была остановлена из-за эпидемии COVID-19.

Стартовая цена ОГХК будет определена советником по приватизации, после чего ее утвердит Кабинет министров.

В настоящее время в компании работает аукционная комиссия, которая формирует приватизационные условия, которые впоследствии будут направлены в правительство для утверждения. В состав комиссии входят представители власти и смежных предприятий-лидеров отрасли, органы контроля. В частности, это представители Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, СБУ, Фонда госимущества, Днепропетровской и Житомирской облгосадминистраций, а также врио председателя правления ОГХК Артур Сомов и председатель первичной организации ПМГУ филиала "ВГМК" Федор Клименко с правом совещательного голоса.

"Требования к инвестору, среди прочего, будут включать запрет на сокращение рабочих мест в течение определенного периода, а также обязательства по обеспечению социального пакета для всех представителей трудового коллектива", - констатируется в сообщении.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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