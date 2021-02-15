Украина сможет пройти 2021 год без транша МВФ, – Гетманцев

Украине будет трудно пройти 2021 год без транша Международного валютного фонда, однако его отсутствие не станет катастрофой.

Об этом на брифинге заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, передает Finclub.

"Мы убеждены в том, что нам пройии 2021 год без очередного транша МВФ будет намного сложнее, но ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресырсы и возможности, чтоб это осуществить. Поэтому никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность, а также стабильности гривны", – отметил он.

В то же время парламентарий назвал негативным результатом провал переговоров с МВФ.

"Радоваться нечему, бесспорно такой результат является негативным. С другой стороны ми должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможна лишь тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Ми должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтоб не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", – добавил Гетманцев.

По его словам, стороны признали, что в дальнейшем требуются дополнительные консультации.

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Напомним, 13 февраля миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что не рассматривает вариантов отказа от поддержки Международного валютного фонда, отмечая, что позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований, для получения финансирования от международных партнеров, как Всемирный банк и Еврокомиссия.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидает получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украие в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. Неделю назад работа миссии продлена на 7-10 дней.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.