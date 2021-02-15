Кабмин упростил доступ к льготной ипотеке (обновлено)

Кабинет министров внес изменения в Порядке удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми, в частности, существенно упрощаются критерии для заемщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, из порядка исключено определение категорий лиц, которые могут быть заемщиками.

"Теперь чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно быть на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы", – пояснили в Минфине.

Кроме того, отменено требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв.м на одного члена семьи или проживания в общежитии жителям аварийных и ветхих домов.

Согласно внесенным изменениям на получение льготной ипотеки смогут претендовать любые граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости или действующих договоров по финансированию (инвестированию) строительства жилой недвижимости или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв. метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров - на каждого следующего члена семьи.

Кроме того, увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

"Таким образом, "Доступная ипотека" под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в сфере ипотечного кредитования сможет широкий круг граждан. Также постановление вносит некоторые технические правки, предложенные банковским сообществом. Это продолжение конструктивного диалога о быстром и эффективном запуске доступной ипотеки", – сказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Как сообщалось, новый механизм льготной ипотеки будет запущен через Фонд развития предпринимательства, который реализует программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

Изначально условия программы "Доступная ипотека" предусматривали кредиты под 7% годовых на сумму до 2 млн грн, максимальный срок – 20 лет, а минимальный первый взнос – 15% стоимости.

При этом нормативная площадь нового жилья составляла 50 кв. м общей площади жилья на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м на каждого следующего члена семьи. Программа, которая должна быть запущена уже с 1 марта, охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности, индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.