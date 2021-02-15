"Укрзализныця" предложила точный маршрут в коридоре "Балтийское-Черное море"

"Укрзализныця" внесла свои предложения по развитию нового транспортного коридора "Балтийское-Черное море", что позволит увеличить грузопоток между Польшей, Швецией, Турцией и Украиной.

Предложения были озвучены во время онлайн-конференции по теме: "Создание нового коридора между Балтийским и Черным морями", которая состоялась 11 февраля при поддержке порта Гданьска, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Мы предложили точный просчитанный маршрут (Турция-Украина-Польша) вместе с партнерами по данному проекту", – заявил исполнительный директор филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" "Укрзализныци" Эдвин Берзиньш.

Также во время конференции стороны обсудили пути реализации стратегии развития контейнерных перевозок.

Берзиньш подчеркнул, что построение транспортного коридора "Балтийское- Черное море" позитивно повлияет на развитие экономики стран-участниц проекта, в частности и Украины.

Первое заседание украинско-польской рабочей группы по вопросам развития указанного транспортно-логистического коридора состоялось 17 декабря в Гданьске.