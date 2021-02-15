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"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на март

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"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности для транзита газа через Украину на март в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль.

Об этом свидетельствуют результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform, где в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на март, передает Интерфакс-Украина.

По итогам аукциона, из предложенных 15 млн кубометров в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на февраль.

У "Газпрома" на 2021 год также действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 110 млн куб. м в сутки.

В феврале (с 1 по 13 число) "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 119,1 млн куб. м в стуки (минимум 115,4 млн куб. м, максимум 121 млн куб. м).

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре – по 182,63 млн кубов.

На декабрь 2020 года было выставлено 15 млн куб. м в сутки, а забронировано 11,4 млн куб. м в сутки, на ноябрь – 10,27 млн кубов, октябрь – 4,52 млн кубометров.

Как пояснял глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, дополнительные мощности позволят "Газпрому" частично компенсировать снижение возможностей для транзита в январе, предусмотренное долгосрочным контрактом, с 178 млн куб. м до 113 кубометров газа в сутки.

"Вероятно этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском "Северного Потока-2" и "Турецкого Потока-2", – отмечал Макогон.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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