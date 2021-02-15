Украина завершит отопительный сезон с запасами в 17 миллиардов кубометров газа, – Коболев

Украина может выйти из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 17 млрд куб. м.

Такой прогноз озвучил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, из отопительного сезона мы выйдем с запасами около 17 млрд куб. м", - сказал он.

По оперативным данным АО "Укртрансгаз", на 14 февраля 2021 года в ПХГ Украины находится 19,61 млрд куб. м газа, суточный отбор в прошлые сутки составил 132,4 млн куб. м.

Глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома в начале февраля отмечал, что имеющиеся запасы в хранилищах позволяют в предстоящие февральские морозы поднимать до 160 млн куб. м газа в сутки.

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Как сообщалось, по данным ООО "Оператор ГТС Украины", в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в 2020 году закачаны рекордные объемы природного газа ‒ 27 млрд куб. м, из которых 10 млрд куб. м составлял газ нерезидентов.

В начале января пресс служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в 2020 году в целом был накоплен рекордный запас газа за последние 10 лет ‒ 28,3 миллиарда кубометров.