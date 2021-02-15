В Офисе Зеленского хотят создать портал с базой потребителей газа

В Офисе Президента (ОПУ) планируют создать портал с клиентской базой потребителей газа, которая в будущем позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять им целевую денежную помощь.

Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка" завила заместитель руководителя ОПУ Юлия Свириденко, передает Укринформ.

"Для нас важно иметь клиентскую базу потребителей газа. И это должно быть на государственном портале. Для того, чтобы мы имели возможность в случае подобной ситуации, как в декабре, очень оперативно отреагировать путем предоставления поэтапной помощи этим людям. Здесь речь идет не о тех , кто получает льготы, а об уязвимых потребителях. И над этим будем работать в ближайшие полгода, чтобы в следующий отопительный период мы вошли без чрезмерного государственного регулирования цен", - отметила она.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами) в феврале-марте 2021 года. Это решение не касалось цен на газ в январе.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Напомним, изначально минимальная цена газа для населения в январе выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.