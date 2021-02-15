"Центрэнерго" заявило о срыве запланированных поставок угля с госшахт

Государственные угледобывающие предприятия поставили ПАО "Центрэнерго" в четвертом квартале 2020 года только 30% гарантированных Министерством энергетики объемов угля.

Как сообщает пресс-служба компании, это является одной из причин, по которой энергоблоки госпредприятия вынуждены использовать дорогой газ для производства электроэнергии.

"На сегодня государственные угледобывающие предприятия способны обеспечить ТЭС ПАО "Центрэнерго" лишь на треть от потребности. В частности, в ноябре-декабре поставки предварительно гарантированных Минэнерго объемов угля государственных шахт составили менее 30%. Тогда как выработка государственной тепловой генерации в этот период составлял треть всей тепловой генерации Украины и на 30-50% превышал прогнозный баланс Минэнерго", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что в ситуации острого дефицита угля частные поставщики подняли цену угля со 1650 грн до 1980 грн за тонну.

"Что касается импорта угля, то этот вопрос сегодня вызывает много политических спекуляций. Хотя экономика и практика доказывают необходимость импорта учитывая дефицит отечественной добычи", – сказано в сообщении.

В компании констатируют, что планы по созданию вертикально интегрированной компании на базе "Центрэнерго" путем объединения с государственными угледобывающими предприятиями пока остаются только планами, а делать выводы о реальном потенциале добычи и рентабельности госшахт можно лишь условно.

"Это также касается и возвращенного в собственность государства ГП "Добропольеуголь-добыча", предварительно задекларированного как "инвестиционно привлекательное" для вертикальной интеграции с ПАО "Центрэнерго", – отмечают в "Центрэнерго".

В компании обращают внимание, что на запрос ПАО "Центрэнерго" об отгрузке на ТЭС компании 20 тыс. тонн угля в январе и 200 тыс. тонн в феврале "Добропольеуголь-добыча" попросило предоплату в 300 млн грн "с целью запуска технологических процессов и выполнения обязательств по выплате заработной платы и налоговых и других обязательных платежей".

"В ответ ПАО "Центрэнерго" предложило приемлемые для государственной тепловой генерации и выгодные для государственного угледобывающего предприятия условия – предоплату по согласованному графику, однако ответа не получило", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова 25 января завершил процесс досрочного возвращения государству шахт "Добропольеугля", которые находились в аренде до 2059 года.

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Кроме того, в собственности ДТЭК остались обогатительные фабрики для угля шахт "Добропольеугля". Так, госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 26 января подписало договор с ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн.

22 января на площадке УЭБ госпредприятие "Добропольеуголь-Добыча" продало весь выставленный объем газового угля (330 тыс. тонн) по ценам 2340 грн за тонну (300 тыс. тонн) и 2304 грн за тонну (30 тыс. тонн) на общую сумму 771,1 млн грн.