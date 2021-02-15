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Курс гривни отреагировал снижением на отсрочку получения кредита от МВФ

Новини БізнесЦензор Фінанси

Курс гривни отреагировал снижением на отсрочку получения кредита от МВФ

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в понедельник, 15 февраля, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 28,0133 грн/$, тогда как в полдень пятницы это значение составляло 27,83 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщалось, Нацбанк установил официальный курс гривни на 15 февраля на уровне 27,844 грн/$.

В субботу, 13 февраля, миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине объявила о завершении работы без принятия положительного решения о первом пересмотре программы для Украины в формате stand-by, что позволило бы получит очередной транш.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидает получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украие в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. Неделю назад работа миссии продлена на 7-10 дней.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
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15.02.2021 14:02
+3
забугорні спекулянти це типу наші олігархи і нелохи типу Зелі через офшори?)).
А так я ж забув "во всьом віноват Нав ой Сорос" ))
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15.02.2021 15:54
+2
Як не більше
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15.02.2021 14:12
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15.02.2021 14:02 Відповісти
Як не більше
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15.02.2021 14:12 Відповісти
пришло время хрывне поприседать
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15.02.2021 14:14 Відповісти
Вот не пруха! Вложились в хривневые ОВГЗ недавеча забугорные спекулянты, понадеялись на укрепление чтобы положительную курсовую разницу срубить - и вдруг, хривня стала приседать!
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15.02.2021 15:43 Відповісти
забугорні спекулянти це типу наші олігархи і нелохи типу Зелі через офшори?)).
А так я ж забув "во всьом віноват Нав ой Сорос" ))
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15.02.2021 15:54 Відповісти
Да нет, местные тоже промазали - посмотрите на статистику, сколько физлиц прикупило этот мусор.
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15.02.2021 19:54 Відповісти
курс отреагировал на обкакавшегося Милованова
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15.02.2021 19:03 Відповісти
І тут Зе клоуна потягнуло на кремлядські займи .... Курс гривни отреагировал снижением на отсрочку получения кредита от МВФ - Цензор.НЕТ 8103
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15.02.2021 19:40 Відповісти
Знов кацапні поналізло в коментах.
Як вже ця мразота остогидла.
Ти їх в двері, а вони у вікно лізуть.
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15.02.2021 21:20 Відповісти
В итоге официальный курс не изменился, а на межбанке даже гривна укрепилась
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16.02.2021 09:56 Відповісти
 
 