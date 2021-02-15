Нацсовет не нашел нарушений в покупке Медведчуком доли в медиахолдинге Коломойского

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по итогам проведения внеплановой проверки не установил нарушений в изменениях структуры собственности каналов группы "1+1 медиа" из-за появления среди его совладельцев структур Виктора Медведчука.

Об этом сообщил ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич, передает "Детектор Медиа".

Внеплановые проверки лицензиатам регулятор назначил 12 ноября. Они касались информации из декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год о том, что его жена Оксана Марченко является конечным бенефициарным владельцем офшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и "ТЕТ".

По словам Зиневича, регулятор получил объяснения и документы о структуре собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%, и именно такая доля ранее принадлежала Игорю Суркису. Однако теперь контроллерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%).

"Соответственно, доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности. Поэтому учитывая представленную структуру собственности и объяснения кампании проверка не установила нарушений", – пояснил Зиневич.

Как сообщалось, ранее из декларации Виктора Медведчука за 2019 стало известно, что его жена Оксана Марченко является конечным бенефициаром Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и "ТЕТ".

При этом в документах о структуре собственности каналов, обнародованных на их сайтах, указано, что Bolvik Ventures Ltd контролируется Игорем Суркисом, а Оксана Марченко в документах не упоминается. Bolvik Ventures Ltd опосредованно владеет 24,6% канала "1+1", 24,5% канала "ТЕТ" и 24,5% канала "2+2".

Адвокат Игорь Кириленко, представляющий интересы Виктора Медведчука, заявлял, что Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ". По словам адвоката, ООО "Инвестиционная компания "Гармония", владельцем которого до марта 2016 года был Виктор Медведчук, а в марте 2016 года стала Оксана Марченко, в январе 2012 года приобрело по лицензии Национального банка Украины 100% акций кипрской компании "Бересинтио Инвестментс Лтд". Эта компания как раз владеет 33,33% акций компании Bolvik Ventures Ltd.

В пресс-службе "1+1" заявили, что для них информация о доле Оксаны Марченко стала новостью. 10 июня 2020 года ТРК "Студия 1+1" направила запросы компаниям из структуры собственности с просьбой разъяснить ситуацию и предоставить достоверную информацию о структуре собственности компании Bolvik Ventures Ltd. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отложил переоформление лицензий канала "ТЕТ", пока не получит от "1+1 медиа" разъяснений об изменении структуры собственности.

Конечный бенефициарный владелец "1+1 медиа" Игорь Коломойский также заявил, что не знал о доле семьи Медведчуков в структуре "1+1".

Виктор Медведчук сказал, что партнерство в бизнесе с олигархом Игорем Коломойским - это "вопрос бизнеса, а не идеологии". А Оксана Марченко "не исключает", что может расширить свою долю в структуре собственности "1+1". Ей надо владеть контрольным пакетом акций, чтобы внедрять изменения на канале.