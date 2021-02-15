"Нафтогаз" подписал меморандум о разработке шельфа с румынской OMV Petrom (обновлено)

НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандума с румынской компанией OMV Petrom о сотрудничестве при реализации совместных проектов по разведке и добыче газа в Украине.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", после подписания меморандуме "Нафтогаз" и OMV Petrom начнут анализ возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря.

В компании напомнили, что в 2020 году "Нафтогаз" получил лицензии на разработку месторождений со значительным потенциалом на шельфе Черного моря и Юзовской площади. Согласно решению правительства "Нафтогаз" уже подал документы для получения 36 спецразрешений для разведки указанных участков.

"Мы считаем компанию OMV Petrom ценным и авторитетным партнером по инвестиционным потенциалом, знаниями и соответствующим опытом работы в регионе. Компания OMV Petrom открыла перспективное месторождение "Нептун" в Черном море, имеет знания и технологии в области бурения на шельфе и доказанный опыт успешной и эффективной разработки участков на суше в румынских Карпатах, регионе, который имеет общую геологическую историю с Карпатским регионом Украины. Мы видим большой потенциал совместной работы на этих участках", – отметил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

"Наша стратегия заключается в расширении деятельности в Черном море. Партнерство с Украиной является логическим шагом на пути оценки возможностей в регионе, поскольку страна имеет едва ли не наибольший потенциал добычи природного газа в Европе. Мы рады начать исследование возможных путей совместной работы с "Нафтогазом", – сказал Кристофер Вейт, член исполнительного совета OMV Petrom, ответственный за разведку и разработку.

OMV Petrom является крупнейшей интегрированной энергетической компанией в Юго-Восточной Европе с годовой добычей углеводородов 53 миллиона boe в 2020 году. Группа эксплуатирует объекты переработки мощностью 4,5 млн тонн в год и эксплуатирует высокоэффективную электростанцию ​​мощностью 860 МВт.

Группа представлена ​​на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии и других странах 793-ю АЗС, по состоянию на конец 2020 года, под двумя торговыми марками - OMV и Petrom.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурс на один из участков, но его результаты отменили.

В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн.

В то же время глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб. м природного газа в год.

Напомним, в январе Государственная служба геологии и недр Украины выдала "Нафтогазу" 20 специальных разрешений сроком на 30 лет на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин", расположенных на шельфе Черного моря.